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Esenyurt'ta Sokak Ortasında Uyuşturucu Satışı Yapıldı

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Esenyurt'ta sokakta uyuşturucu madde satan bir kişinin etrafında toplanan kalabalık, alışveriş yapmak için sıraya girdi. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu madde satan bir şahsın etrafına, onlarca kişi alışveriş için toplandı. Aralarından birisi ise "Abi Allah'ın adını verdim, bir tane versene" diyerek uyuştucu madde almak isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre uyuştucu madde satışı yapan şahsın etrafını, alışveriş yapmak isteyen bir grup sardı. Aralarında itişen şahıslar, uyuşturucu madde alarak bir an önce olay yerinden kaçmak istedi. O sırada alışveriş yapmak isteyenlerden biri ise "Abi Allah'ın adını verdim, bir tane versene" dedi. Sokak ortasında yaşanan uyuşturucu satışı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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