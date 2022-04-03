Esenyurt'ta 'şok evleri'nde 43 kaçak göçmen yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da emniyet ekipleri tarafından uluslararası insan kaçakçılarına ait "şok evleri"ne düzenlenen operasyonda 43 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelindeki göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt'ta "şok evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 5 adres tespit edildi. İnsan kaçakçıları tarafından Batı ülkelerine gönderilmeden önce göçmenlerin toplandığı adreslere dün ani baskın yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 40'ı Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu toplam 43 düzensiz göçmen yakalanarak insan tacirlerinin elinden kurtarıldı. Yapılan incelemelerde bir evde ortalama 10 ile 11 göçmenin barındığı, dairelerin havasız ve rutubetli olduğu saptandı. Yatakhane ortamında kullanılan yastık, yorgan ve çarşaf gibi malzemelerin nem nedeniyle ıslak olduğu kaydedildi. Bu koşullardan dolayı yasa dışı göçmenlerin çeşitli sağlık problemleri ile karşılaştıkları tespit edildi.

Yunanistan'a götürülmek üzere göçmenlerden yurt dışına çıkmaları durumunda aileleri tarafından ödenmek üzere kişi başına 2 bin euro talep edildiği öne sürüldü. Operasyonlarda kurtarılan göçmenleri ülke dışına çıkarmaya çalışan insan kaçakçılarının yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı. Yakalanan 43 düzensiz göçmenin polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL