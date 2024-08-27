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Esenyurt'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde yapılan denetimlerde 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulanırken 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca 24,74 gr narkotik madde ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimlerde 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulanırken 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde 24,74 gr narkotik madde de ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimlerde ekipler tarafından 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 2 düzensiz göçmen ile aranan 1 şahıs da yakalandı. 13 araca 65 bin 295 TL cezai işlem uygulanan denetimde, 1 şahsın üzerinde ise 24,74 gr narkotik madde ele geçirildi.

Öte yandan bir sitede yapılan denetimde, site yönetiminin özel güvenlik izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Danışma personellerine özel güvenlik görevlisi faaliyeti yaptırdığı tespit edilen site yönetimi hakkında 5188 Sayılı Kanun uyarınca adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Esenyurt 3-sayfa Göçmen Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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