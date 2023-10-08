Esenyurt'ta site yönetimi kavgası: 2 yaralı, 4 şüpheli serbest bırakıldı

Esenyurt'ta, 2 kişinin yaralandığı "site yönetimi" kavgasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede daha önce yönetimde olan A.K. ve H.K'nin ofisine yeni yönetim kurulu olarak seçilen H.B, Z.D, A.K, İ.E, O.F, E.U, A.Y. ile Ö.D. geldi.

Site yönetimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. ve İ.E. ile kavgada yaralanan A.K. ve H.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.