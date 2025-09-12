Esenyurt'ta Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücüye Motosikletli Gençlerin Öfkesi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli 2 kişiye çarpmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından motosikletli şahıslar uzun süre aracı takip ederek önünü keserken, araç sürücüsünü darp etmeye çalıştı. Aracı yumruklayarak küfürler savuran gençler ise o anlar saniye saniye kayıt altına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre eşiyle birlikte yolculuk yapan yaşlı bir adam, aracıyla sinyal vermeden şerit değiştirdi. O sırada kör noktasında kalan motosikleti görmeyen adam, son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Bu duruma öfkelenen motosikletli 2 genç, sürücüyü dakikalarca küfür ederek takip etti. Bir süre sonra motosiklet ile aracın önünü kesen gençler, küfürler savurarak sürücüyü darp etmek istedi. Yaşlı adamın aracından inmediğini gören gençler ise kaputa yumruk atarken, yaşanan o anları da saniye saniye kayıt altına aldı. - İSTANBUL