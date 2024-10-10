Esenyurt'ta Sinir Krizi Geçiren Adam Jop ile Araca Saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta sinir krizi geçiren bir şahıs, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeden deliye dönen adam ise jop ile tartıştığı şahsın arabasına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL