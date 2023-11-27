Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Esenyurt'ta İbrahim Y, sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Y. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisler saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt'ta sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Y, İnönü Mahallesi 475. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İbrahim Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik şeridiyle çevrilen sokakta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polislerin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa