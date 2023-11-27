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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta İbrahim Y, sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Y. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisler saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.