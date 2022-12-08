Esenyurt'ta silahlı saldırı: Restorana sığınan genç bacağından yaralandı

Esenyurt'ta kendisini kovalayan şahıslardan kaçan bir genç restorana sığındı. Şüphelilerden biri silahıyla içeri girerek genci bacağından yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir genç bilinmeyen nedenden dolayı kendisini kovalayan 4 şahıstan kaçarak cadde üzerindeki bir restorana sığındı. Daha sonra restoran önüne gelen başka bir şüpheli silahını çekerek dükkanın içine girdi. Dükkan sahiplerinin engelleme çalışmalarına rağmen şüpheli şahıs silahıyla gence 4 el ateş etti. Bacağından yaralanan genç kanlar içinde yerde kalırken, şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerindeki mermi kovanlarını ve kan örneklerini toplayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili incelemeler ise devam ediyor. - İSTANBUL