Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Gençler Saniyelerle Kurtuldu

Esenyurt'ta otomobille gelen bir şahıs, kahvehanede oturan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Gençler saniyelerle kurtulurken, kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kahvehanede oturan gençleri hedef alarak otomatik silahla ateş açtı. Saldırıyı fark eden gençler hızla kaçarken, panikleyen saldırgan rastgele ateş açmaya devam etti. Saldırgan, ardından geldiği araca binip olay yerinden kaçtı.

Saldırını hedefindeki gençler ve kahvehanedeki diğer vatandaşlar saniyelerle yara almadan kurtuldu. Kurşunlardan bazıları çevredeki park halinde bulunan 34 ED 5053, 34 AEZ 974 plakalı araçlara isabet etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL