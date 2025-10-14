Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta evine gittiği sırada bir araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğrayan şahsın ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 11 Ekim gecesi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli şahıs evine gittiği sırada araçla gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan H.T. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor. - İSTANBUL