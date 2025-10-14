Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta evine giderken silahlı saldırıya uğrayan H.T. ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Esenyurt'ta evine gittiği sırada bir araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğrayan şahsın ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 11 Ekim gecesi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli şahıs evine gittiği sırada araçla gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan H.T. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.