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Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin silahlı kavgasında sokak birbirine girdi. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan iki aile henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken sokak adeta birbirine girdi. Kavga sırasında şahıslardan bazıları silahla ateş ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga sonrası biri ağır 3 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaparken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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