Esenyurt'ta Şiddet Olayı: Genç Kız Bıçaklandı, Annesi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesini kafasına sert bir cinsimle vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.E., sevgilisini bıçakladı ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak ağır yaraladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bıçakla yaralanan M.N.G. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G. kafasına aldığı darbe ile olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL