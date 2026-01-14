Haberler

Esenyurt TEM'de alev topuna dönen araç söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt TEK Otoyolu'nda seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, patlamalara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, trafiği etkiledi. Araç kullanılamaz hale geldi, inceleme sürüyor.

Esenyurt TEK Otoyolu'nda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı araç alev topuna döndü.

Yangın, TEM Otoyolu Esenyurt mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametine seyir halinde bulunan M.Ç. kontrolündeki 34 GC 9439 plakalı panelvan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye başladı. Ancak yangın büyüyünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere teslim olan araçta bir süre sonra patlama meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, söndürülen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu