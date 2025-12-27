Haberler

Esenyurt'taki servis kazasında hayatını kaybedelerin isimleri belli oldu

Güncelleme:
Esenyurt'ta meydana gelen bir kazada kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada hayatının kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı kazaya karışan araç olay yerinden kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu. Kazada, Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat'ın (68) hayatını kaybettiği öğrenilirken, servis minibüsünün şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44), Pınar A.'nın (19) yaralandığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

