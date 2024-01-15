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Esenyurt'ta Rögar Patlaması Sonucu Evleri Su Bastı

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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde İSKİ'ye ait bir rögar kapağının patlaması sonucu iki ev suyla doldu ve evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patlaması sonucu rögardan taşan pis su iki evi bastı. Evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağının patlaması sonucu iki evi su bastı. Evlerde hasar meydana gelirken, ev içerisinde bulunan çoğu eşya kullanılamaz hale geldi.

"İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor"

Evi hasar gören Dilek Sural, "Sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor. İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor. Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor" şeklinde konuştu.

"Bütün eşyamız çöp oldu"

Diğer ev sahibi Sibel Karadeniz, " arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur. Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İSKİ Çevre İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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