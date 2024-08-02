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Esenyurt'ta restorana düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli yakalandı

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Esenyurt'ta bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı ve tutuklandı.

Esenyurt'ta restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ölümüne neden olan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 16 Temmuz'da bir iş yerine saat 22.30 sıralarında plakasız motosikletleriyle gelen iki şahıs, bir iş yerini hedef alarak 6 el ateş etti. O sırada olay yerinden geçen bir kişi ise kurşunların hedefi oldu. Kurşun isabet eden şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında motosiklet üzerinde ateş açan şahsın kimliğini tespit edildi. 8 suç kaydı bulunan Onurcan E. (21) olduğu öğrenilen şüpheli, 30 Temmuzda Esenyurt Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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