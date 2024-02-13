Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Polisten Kaçan Şahıs Derede Mahsur Kaldı

Güncelleme:

Esenyurt'ta polisten kaçan bir şahıs, atladığı derede saatlerce mahsur kaldı. Derede tuhaf hareketler sergileyen şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta polisten kaçan bir şahıs, atladığı derede saatlerce mahsur kaldı. Derede tuhaf hareketler sergileyen şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Dere Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle sokakta gördüğü polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs, yol üzerindeki Haramidere'ye atladı. Köprünün üzerine geldiğinde suyun derinleştiğini fark eden şüpheli, derede mahsur kaldı. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede bir süre kendi kendine dans ederek tuhaf hareketler yapan şahıs kitap açarak okumaya başladı. Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayan şüpheli, saatlerce derede kalmaya devam etti. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri şahsın yanına giderek müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Berat Sıvacı adlı vatandaş, "Yabancı bir şahıs polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 sıralarında atladı. Saat 20.00 sıralarında ise yakalayıp götürdüler. Biz durumu polise ihbar ettik. Daha sonra itfaiye ve ambulans da geldi. 4 saatlik çalışmanın ardından şahsı yakalayıp götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Kurtarma İtfaiye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne? Leipzig - Real Madrid maçı CANLI izle! 13 Şubat Leipzig - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek ne demek? Rüyada altın kolye görmek nedir? Kopenhag - Manchester City maçı CANLI izle! 13 Şubat Kopenhag - Manchester City maçı canlı yayın izle! Rüyada umreye gitmek ne demektir? Rüyada umre görmek ne anlama gelir? Rüyada umreye görmek nedir? 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir? Sevgiliye uzun mesajlar... 2022 sevgiliye güzel, sabah atılacak uzun mesajlar! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa sevgiliye uzun mesajlar! Rüyada turşu görmek ne anlama geliyor? Rüyada turşu bidonu görmek nedir? Rüyada turşu suyu görmek neye işarettir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title