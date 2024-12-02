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Esenyurt'ta Polisle Çatışma: Çocuk ve Şüpheli Hayatını Kaybetti
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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan şüpheli M.Ö., yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu. Olay öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar üzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendini silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri bir adrese operasyon düzenlemişti. Polisleri gören şüpheli M.Ö., polis memurunu silahla vurarak yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendisini de vurmuştu. Çocuk ve M.Ö. hayatını kaybetmişti. Polisin olayla olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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