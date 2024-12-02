Esenyurt'ta Polisle Çatışma: Çocuk ve Şüpheli Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar üzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendini silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri bir adrese operasyon düzenlemişti. Polisleri gören şüpheli M.Ö., polis memurunu silahla vurarak yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendisini de vurmuştu. Çocuk ve M.Ö. hayatını kaybetmişti. Polisin olayla olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL