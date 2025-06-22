Esenyurt'ta Polisin Şüpheli Araması Olay Çıkardı

Esenyurt'ta Polisin Şüpheli Araması Olay Çıkardı
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İstanbul Esenyurt'ta yunus polislerinin şüpheli bir kişiyi durdurup aramak istemesi sırasında ortalık karıştı. Şahsın yakınları polise mukavemet gösterirken, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanıldı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yunus polisleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üstünü aramak isteyince ortalık karıştı. Şahsın yakınları polislere mukavemet gösterirken, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullanıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yunus polisleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şüpheli, polislerin üzerini aramak isteyince, polise güçlük çıkardı. Olaya aile bireyleri de dahil olunca ortalık karıştı. Çok sayıda vatandaş polise tepki gösterip mukavemet ederken, ortalık karıştı. Çevreden destek amaçlı polisler olay yerine geldi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polisler şahıslara biber gazı ile müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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