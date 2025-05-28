Esenyurt'ta Polisi Peşinde Çarpan Şahıs Yakalandı

Esenyurt'ta Polisi Peşinde Çarpan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta polisten kaçan bir kişi, yanında eşi ve çocuğuyla birlikte araçlara ve yayalara çarparak bir süre kaçtı. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta Polisten kaçan bir kişi araçlara ve yayalara çarptı. Yanında eşi ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay saat dün 21.00 sıralarında Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan bir şahıs yol üzerinde bulunan yayalara ve bazı araçlara çarptı. Yanında karısı ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polis tarafından karakola götürülürken, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Bazı vatandaşlar da çarpma nedeniyle yaralanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı

3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla 17 şüpheliye gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla 17 şüpheliye gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.