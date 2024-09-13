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Esenyurt'ta Polis Denetimi: 4 Aranan Şahıs Yakalandı, Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

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İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen geniş çaplı polis denetiminde 4 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde kaçak tütün ve ilaçlar ele geçirilirken, 8 kişiye 7 bin 816 lira idari ceza uygulandı.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimde aranan 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Tütün ürünlerinin zararlarını önlemeye yönelik yapılan uygulamada ise 8 şahsa 7 bin 816 lira idari para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayişin sağlanması ve tütün ürünlerinin zararlarını önlemeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde saat 14.00 ve 16.00 aralarında 5 sabit noktada ve seyir halinde 30 ekip ile yapılan denetimde, 620 şahıs, 266 araç ve 110 motosiklet arandı. Durdurulan araçlar detaylı bir şekilde aranırken, araçlardaki şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimde aranan 4 şahıs yakalanırken, kaçak 2 bin 135 adet puro, 370 adet cinsel güç arttırıcı ilaç, 90 adet mentol, 30 adet cinsel güç arttırıcı bal, 24 adet cinsel geciktirici ilaç, 48 kadın parfümü, 5 kutu çarşaf ve 1 narkotik madde ele geçirildi. Tütün denetimi çerçevesinde 5 kafe, 6 kıraathane, 5 tütün ve tütün mamulleri satan işletme, 3 tekel bayi, 4 lokanta ve restoran incelendi. Tütün denetiminde 8 şahsa 7 bin 816 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimde, sürücülere ise toplam 24 bin 694 lira para cezası kesildi. İlçe genelinde düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Esenyurt istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis

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