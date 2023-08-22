Esenyurt'ta Poğaça Getiren Kamyonet Çalındı

Esenyurt'ta poğaça getirilen fırının önündeki kamyonetin çalınma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Üçevler Mahallesi 927. Sokak'taki fırına, poğaça bırakmak için gelen Ayetullah Taylan'ın çalışır halde bıraktığı 34 HEE 941 plakalı kamyoneti çalındı.

Polis ekipleri, Taylan'ın şikayeti üzerine kamyoneti çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Taylan'ın geldiği fırının önüne aracını park ederek içeriye girmesi, bir süre sonra aracın yanına yaklaşan kamyondan bir şüphelinin inmesi ve kamyonete binerek kaçması yer aldı.