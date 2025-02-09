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Esenyurt'ta Pazar Yerinde Hırsızlık: Kadın Suçüstü Yakalandı

Esenyurt'ta Pazar Yerinde Hırsızlık: Kadın Suçüstü Yakalandı
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Esenyurt'ta bir semt pazarında hırsızlık yapan kadın, alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Yakalanan kadının üzerinde çalıntı cep telefonu ve para bulundu.

Esenyurt'ta bir pazar yerinde hırsızlık yapan kadın, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Vatandaşlar ile şüpheli arasında tartışma yaşanırken, şüpheli kadın olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarını mesken edinen bir grup kadın hırsız, alışveriş yapmaya gelen vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlar, telefonunu çalmak istedikleri bir kadının durumu fark etmesi üzerine yakayı ele verdi ancak şüphelilerden birisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yakalanan şüpheli ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çalıntı cep telefonu üzerinden çıktı

Yakalanan kadının üzerinden çalıntı cep telefonu ve yüksek miktarda para çıktığı öğrenildi. Yakayı ele veren hırsız ile vatandaşların tartışması çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, telefonu çalınan bir kadının, şüpheliye bağırdığı, şüphelinin ise o esnada çekim yapan bir vatandaşın telefonuna vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, gözaltına alınan şahsın çok sayıda suçtan dosyası olduğu da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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