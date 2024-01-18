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Esenyurt'ta pastaneye müşteri gibi geldi, garsonun telefonunu böyle çaldı

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Esenyurt'ta bir pastanede yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz şahıs, garsonun alt kata indiğini fırsat bilerek tezgahtaki telefonu çaldıktan sonra kaçtı.

Esenyurt'ta pastaneye müşteri gibi geldi, garsonun telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, girdiği pastanede tezgahta bulunan cep telefonunu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs, işyerine müşteri gibi girerek oturdu. Yiyecek ve içecek sipariş ettikten sonra garsonun alt kata indiğini gören şüpheli, ayağa kalkarak tezgaha yanaştı. Tezgahtaki telefonu alan şahıs, kasa bölümüne giderek hesabı ödemek istedi. Ücreti ödedikten sonra işyerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı. Bir süre sonra telefonun kaybolduğunu fark eden garson ağabeyini arayarak durumu anlatırken yaşanan hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Azad Kalın, "Ben evde oturuyordum. Kız kardeşim çalıştığı işyerinde bir arkadaşının telefonundan beni aradı. Telefonuna ulaşamadığını söyledi. Ben de aradım ve ulaşamadım. İşyerine gittiğimde telefonu aradık ancak bulamadık. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Bir şahıs telefonu alıyor ve gidiyor. İlk başta kardeşimin boş anını bekliyor. Kardeşim de müşterilere çay getirmek için aşağı kata iniyor. O da onu fırsat bilerek telefona doğru gidiyor. Aldıktan sonra lavabo tarafına gidiyor. Daha sonra da panik yaparak hesap istiyor. Hesabı ödedikten sonra da kaçıyor. Telefonun değeri yaklaşık 4-5 bin TL arasıydı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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