Esenyurt'ta Pastane Mutfakında Kavga: Bıçakla Saldırı

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İstanbul Esenyurt'ta bir pastanede işçiler arasında çıkan kavgada, bir işçi tezgahtaki bıçağı alarak diğerine saldırmak istedi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir pastanenin mutfak bölümünde çalışanlar arasında çıkan kavgada işçilerden biri, tezgahtaki bıçağı alarak diğer çalışana karşılık verdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin mutfak bölümünde çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede yumruklu kavgaya döndüğü olayda, işçilerden biri tezgahta bulunan bıçakla diğer çalışana karşılık vermek istedi. Yaşanan kavga diğer çalışanların araya girmesiyle son bulurken, o anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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