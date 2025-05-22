Esenyurt'ta Parktan Çalınan Bisikletle Gezen Çocuğa Araba Çarptı
İstanbul Esenyurt'ta bir çocuk, parktan çaldığı bisikletle arkadaşlarıyla oynadıktan sonra yola çıkınca bir aracın çarpması sonucunda kaza geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir parktan bisiklet çalan çocuk, mahalleye arkadaşlarının yanına geldi. Bisikletle mahallede gezdiği esnada ise kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa, araba çarptı. Yaşana o anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre küçük bir çocuk, parktan çaldığı bisikleti arkadaşlarına göstermek için mahallesine geldi. Bir süre sokakta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuk ardından ise bisikletle gezmeye başladı. O sırada kontrolsüz şekilde caddeye çıkan çocuğa ise seyir halindeki bir araba çarptı. Yaşanan o kaza anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa