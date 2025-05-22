Esenyurt'ta Parktan Çalınan Bisikletle Gezen Çocuğa Araba Çarptı

Esenyurt'ta Parktan Çalınan Bisikletle Gezen Çocuğa Araba Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir çocuk, parktan çaldığı bisikletle arkadaşlarıyla oynadıktan sonra yola çıkınca bir aracın çarpması sonucunda kaza geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir parktan bisiklet çalan çocuk, mahalleye arkadaşlarının yanına geldi. Bisikletle mahallede gezdiği esnada ise kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa, araba çarptı. Yaşana o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre küçük bir çocuk, parktan çaldığı bisikleti arkadaşlarına göstermek için mahallesine geldi. Bir süre sokakta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuk ardından ise bisikletle gezmeye başladı. O sırada kontrolsüz şekilde caddeye çıkan çocuğa ise seyir halindeki bir araba çarptı. Yaşanan o kaza anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

Diskalifiye olmuştu! İsim vererek takım arkadaşını ifşa etti
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı

Dev maça gölge düşüren anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.