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Esenyurt'ta Parkta Tornavida ile Zarar Veren Gençler Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir parkta, ellerindeki tornavida ile banklara zarar veren iki genç, bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin GBT sorgulaması yaptığı gençlerden birisi gözaltına alındı, diğeri ise o anları videoya çekerek kaçtı. Kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışan bekçiler, havaya ateş açtı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir parkta, ellerindeki tornavida ile banklara zarar veren iki genç, bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin GBT sorgulaması yaptığı gençlerden birisi gözaltına alındı, diğeri ise o anları videoya çekerek kaçtı. Kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışan bekçiler, havaya ateş açtı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre iki gencin ellerindeki tornavida ile banklara zarar verdiğini gören bekçiler, duruma müdahale etti. Bekçilerin GBT sorgulaması yapmak istedikleri sırada güçlük çıkaran şüphelilerden biri, gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise kaçtı. O anları videoya çekerek kaçan şüphelinin peşinden koşan bir bekçi, havaya ateş açtı. Şüpheli kaçarak ortadan kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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