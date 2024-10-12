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Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması: Kadın Kamerayla Kaydetti, Site Görevlisi Saldırdı

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Esenyurt'ta bir sitede park yeri nedeniyle site sakini bir kadın ve site yönetimi arasında tartışma çıktı. Site görevlisi, kadın video çekerken tehdit ederek saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta bir sitede, site sakini bir kadın ve site yönetimi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Site yönetiminde olduğu iddia edilen bir şahıs, "O telefonu kafanda kırarım" diyerek kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi Esenşehir Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site sakini bir kadın ve site yönetimi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Site yönetimi site sakini kadına aracını park ettiği yerden kaldırıp başka bir alana park etmesini söyledi. Bunun üzerine yönetim personeli olduğu iddia edilen bir şahısla kadın arasında tartışma çıktı. Site sakini kadın, site yönetimiyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Tartışma esnasında kadının video çektiğini gören site görevlisi, "O telefonu kafanda kırarım" diyerek kadına saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik Politika Esenyurt 3-sayfa Şiddet Hukuk

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