Esenyurt'ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir binanın sakinleri ile esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan kavgada bıçak kullanıldı. Olaya müdahale eden polis, kavgayı sonlandırdı ve anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bir binanın sakinleri ile esnaf arasında yaşanan park yer kavgasında bıçaklar konuştu. Taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir şahıs ise bıçak çekti. Yaşanan kavga polisin gelmesiyle son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir binanın sakinleri ile binanın altında bulunan işyeri sahibi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede sinirler gerilirken, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. İçlerinden biri bıçak çekerek karşı tarafa saldırmak isterken, şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polisin gelmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL


