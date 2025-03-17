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Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Kamerada

Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Kamerada
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park yeri nedeniyle tartışan iki komşu arasında kavga çıktı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta park yeri nedeniyle kavga eden komşular bir birine girdi. Taraflardan biri diğeri kafa atıp yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay 16 Mart 2025 günü saat 22.53 saatinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İki komşu park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğeri kafa atıp yumrukladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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