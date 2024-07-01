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Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Genç Binadan Damacana Attı

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Esenyurt'ta park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarak olaya müdahil oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta park yeri nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, park yeri nedeniyle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Uzun süre devam eden olayda mahalli tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir genç, apartmanın 4. katından aşağı damacana atarak olaya müdahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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