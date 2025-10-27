Haberler

Esenyurt'ta Park Kavgası: Kadına Küfür, Ortalık Karıştı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracını yolun ortasına park eden şahıslar, kendilerini uyaran kadına küfür edince kargaşa başladı. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedilirken, taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun ortasına aracını park ettiği iddia edilen şahıslar, kendilerini uyaran kadına küfür edince ortalık karıştı. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi 907'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını yolun ortasına park eden şahıslar, kendilerini uyaran bir kadına küfür etti. Kadının kocası, eşine küfür edildiğini duyunca aşağıya inerek şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Karı kocanın yakınları da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdıkları anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Haberler.com
