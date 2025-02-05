Esenyurt'ta Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Esenyurt'ta sokak arasında hızlı giden araç park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 2621 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında hızlı ilerleyen araç virajı alamayınca park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrasında park halindeki araca çarpan sürücü aracından inmeden hızla uzaklaştı. Yaşanan kazada park halinde ki araç hasar alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı çevrede bulunan binaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL