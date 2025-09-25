Haberler

Esenyurt'ta Otomobile Saldırı Anları Kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, içerisinde yolcuların olduğu bir araca saldırarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle içerisinde yolcuların da olduğu araca saldırıp kaçtı. Ne olduğunu anlamayan araçtakiler aşağı inerken, şahsın otomobile zarar verip kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1266 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde koşan bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle içerisinde yolcuların olduğu otomobile saldırdı. Aracı yumruklayan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladı. Araçta bulunanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken, araca saldıran şahıs bir süre sonra koşarak gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş cep telefonu ile kayıt altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
