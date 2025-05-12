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Esenyurt'ta Otomobil Park Halindeki 7 Araca Çarptı

Esenyurt'ta Otomobil Park Halindeki 7 Araca Çarptı
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İstanbul Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park halindeki 7 araca çarptı. Araç sahipleriyle sürücü arasında tartışma yaşanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 7 araca çarptı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken sürücü olay yerinden kaçtı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde bulunan 7 araca çarptı. Araçları gören sahipleri büyük şok yaşadı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiği esnada sürücü kaçtı. Olayla ilgili incelemesini tamamlayan ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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