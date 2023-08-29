Esenyurt'ta Otomobil Çocuğa Çarptı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuktan birine otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan çocuk metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Pazar günü saat 10.00 sıralarında 2 çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun ortasına kadar gelen çocuklardan biri, karşıya geçmek için bir anda koşmaya başladı. Koşan çocuğa, yoldan geçen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan çocuk metrelerce sürüklendi. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören esnaf Sadık Kıran, "Burada oturuyordum. Birden ses geldi, çocuğun fırladığını gördük. Gittik, çocuk yerde yatıyordu. Sonra ambulansı çağırdık. Çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Duyduğum kadarıyla çocuğun durumu şu an gayet iyi" dedi.