Esenyurt'ta Otomobil Çarpması: Yaralı ve Sürücü Arasında Tartışma

Güncelleme:
Esenyurt'ta yolun karşısına geçen bir adama otomobil çarptı. Yaralı adamın yardımına koşan sürücü ile yakınları arasında tartışma yaşandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta yolun karşısına gelen adama otomobil çarptı. Yaralı ve sürücünün arasında tartışma çıkarken, yaşanan kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Sultaniye 617 Sokak'ta 10 Kasım günü yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü ve otomobil içinde bulunan bir kişi adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen yaralı adamın yakınları ile sürücü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların ve sürücünün yardım etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
