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Esenyurt'ta Otel Kurşunlayan Şahıslar Yakalandı

Esenyurt'ta Otel Kurşunlayan Şahıslar Yakalandı
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Esenyurt'ta otel sahibine haraç istemek amacıyla kurşunlama eylemi gerçekleştiren iki şüpheli, Mersin ve Beylikdüzü'nde yakalandı. Polis, olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta otel kurşunlayan şahıslar Mersin ve Beylikdüzü'nde yakalandı.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir otel sahibini telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler yüklü miktarda haraç istemişti. Olumsuz cevap alan şahıslar 1 ay içerisinde üç kez oteli kurşunlayıp kaçmıştı. İlk kurşunlamada otel kapısına kadar gelen saldırgan lobiye doğru ateş edip kaçarken, ikinci olayda otel önünde polis beklemesine rağmen saldırganlar motorla ateş edip kaçmıştı.

Olayların ardından polis olayla ilgili geniş çalışma başlattı. Polis ekipleri 61 ayrı kameradan 572 saat kayıt izleyerek ilk saldırgan olan şüpheli Aziz Lafı'nın kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından Mersin'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lafı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden çalışmalarda 72 ayrı kameradan 610 saat kayıt izleyen ekipler, isminin Bürus A. olduğunu tespit ettiği ikinci saldırganı ise Beylikdüzü'nde yakaladı.

Öte yandan, üçüncü şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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