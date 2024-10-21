Esenyurt'ta Operasyon: Suç Örgütüne Darbe

İstanbul Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişiyi yakaladı. Bir Şahsın 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleştirmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İstanbul Esenyurt ilçesi Hürriyet mahallesinde bir adreste çeşitli suçlardan aranan şahısların olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti. 19.10.2024 tarihinde adrese yönelik yapılan operasyonda polislere mukavemet gösteren İ.T.(21) ve R.K.(19) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek, 55 adet mermi, 589 gram metamfetamin, 29,26 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada " Hırsızlık, "Yağma", "Gasp" gibi suçlardan geçmiş döneme ait çok sayıda suç kaydı, ayrıca R.K. isimli şahsın "Silahla Yağma" suçundan 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından 20.10.2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL