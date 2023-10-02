Esenyurt'ta Öfkeli Kadın Sokak Ortasında Erkek Arkadaşını Tokatladı

Esenyurt'ta öfkeli kadının sokak ortasında erkek arkadaşını tokatlayıp aracını defalarca tekmelediği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir çift aralarında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli kadını sakinleştirmeye çalışan adam ise kadın tarafından tokat yedi. Tartışma uzun bir süre daha devam ederken sinirleri yatışmayan kadın tartışmanın devamında adamın aracını defalarca tekmeledi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL