Esenyurt'ta Motosikletli Şüpheliler Kovalamaca Sonrası Yakalandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli iki kişi kaza yaparak yakalandı. Şüphelilerden birinin 12 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen motosikletli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada kaza yapan motosikletteki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 12 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt'ta durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucunda motosiklet kaza yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında, yakalanan şahısların S.T. isimli kadın ve B.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.A.'nın 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 12 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsüne ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 'dur ihtarına uymama', 'tehlikeli şerit değiştirme', 'kask takmama', 'ters yönde ilerleme' ve 'sürücü belgesini yanında bulundurmama' suçlarından idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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