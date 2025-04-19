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Esenyurt'ta Motosikletli Maganda Trafikte Saldırı Düzenledi

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Esenyurt'ta bir motosikletli, trafikte yol verme meselesi yüzünden otomobili tekmeleyip aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan sürücü emniyete giderek şikayette bulundu.

Esenyurt'ta motosikletli maganda kamerada: Otomobili tekmeledi, aynasını kırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halinde olan bir sürücü, trafikteki motosikletli magandanın saldırısına uğradı. Sürünün aracını tekmeleyip, aynasını kıran motosikletlinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü arkadaşı ile birlikte trafikte seyretmeye başladı. O esnada otomobilin yanına 34 GYK 121 plakalı motosikletle yaklaşan bir kişi ile 'yol verme' meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından motosikletli otomobilin camına yumruk ve tekme attı. Motosikletli saldırgan, küfürler ederek aynayı kırdı. Saldırı sonrası motosikletli olay yerinden uzaklaştı. Motosikletli magandanın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, motosikletin plakasından saldırganın 45 adet suç kaydı olan Emre K. olduğunu tespit etti. Öte yandan, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken araçta ise yaklaşık 77 bin lira hasar olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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