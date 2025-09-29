Esenyurt'ta Motosikletli Gençlerden Kaza Sonrası Kaçış

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosiklet üstündeki iki genç, sokak arasında ön kaldırarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Bir süre olayın şokunu yaşayan gençler, ardından motosiklete atlayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet üstündeki iki genç, sokak arasında ön kaldırmak istedi. Birkaç metre ilerledikten sonra ise direksiyon hakimiyetini kaybeden gençler, sokakta park halindeki araca çarptı. Bir süre olayın şokuyla ne olduğunu anlamaya çalışan gençler, kısa sürede tekrardan motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL