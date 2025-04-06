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Esenyurt'ta Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

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Esenyurt E-5'te kaygan yolda gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten zarar görmeden kurtuldu. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada

İSTANBUL - Esenyurt E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Esenyurt E-5 Karayolu'nda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet yol kenarına doğru sürüklendi. Arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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