Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli, seyir halindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce sürüklenerek karşı istikamete uçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir araç, başka bir aracın önüne geçmesiyle şerit değiştirmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendini sol şeride atmak isterken önündeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlatan sürücü metrelerce sürüklenerek yolun karşı istikametine geçti. Kaza sonrasında çevredeki araç sürücüleri ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL