Haberler

Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta motosikletli bir sürücünün, seyir halindeki bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç kamerasına kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli, seyir halindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce sürüklenerek karşı istikamete uçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir araç, başka bir aracın önüne geçmesiyle şerit değiştirmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendini sol şeride atmak isterken önündeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlatan sürücü metrelerce sürüklenerek yolun karşı istikametine geçti. Kaza sonrasında çevredeki araç sürücüleri ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.