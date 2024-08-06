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Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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İstanbul Esenyurt'ta hatalı şekilde yoldan karşıya geçen araca motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Motosiklet sürücüsü olayda ağır yaralanırken, aynı noktada defalarca ölümlü kazaların yaşandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar sokakta önlem alınmasını isterken, yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta hatalı şekilde yoldan karşıya geçen araca motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Motosiklet sürücüsü olayda ağır yaralanırken, aynı noktada defalarca ölümlü kazaların yaşandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar sokakta önlem alınmasını isterken, yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç karşı şeritten ara sokağa girmek istediği sırada dikkatsiz şekilde yola girdi. Süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü ise frene basma çabalarına rağmen duramadı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa fırlayan sürücü ağır şekilde yaralanırken, aynı noktada geçmişte de birçok ölümlü kazaların yaşandığı öğrenildi. Vatandaşlar sokak üzerine trafik lambası ve kasis yapılarak önlem alınmasını isterken, yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Burada günde 2-3 kaza yaşanıyor, daha önce ölümlü kazalar meydana geldi"

Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Baran Delibaş, "Aracın biri yoldan karşıya dikkatsiz şekilde geçerken motosikletli ile çarpıştı. Motosiklet paramparça olmuştu, sürücü ise ağır şekilde yaralandı. Sürücüler arasında ise yol benim diyerek tartışma yaşandı. Günde burada 2-3 kaza yaşanıyor. Daha önce de ölümlü kazalar yapıldı. Özellikle de motosiklet kazaları yaşanıyor. Trafik ışıkları veya tümsek yok. Yetkililerden buraya önlem alınmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Esenyurt istanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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