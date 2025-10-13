Haberler

Esenyurt'ta Motosiklet Kazası Sonrası Arbede

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonrası yaralıların hastaneye kaldırılması sırasında polis ile hasta yakınları arasında arbede çıktı. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan motosiklet kazası sonrası, ilk ifadeyi almak için kazazede ile konuşan polislere yaralının yakınları, "Hastaneye gitmesi lazım ne oyalıyorsun" diye çıkışınca arbede çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletli kaza yaparak hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralılar ambulansa alınırken kazayla ilgili bilgi almak istedi. Bu sırada yaralıların yakınları polise tepki gösterdi. "Hastaneye gitmesi lazım ne oyalıyorsun" diye tepki gösteren hasta yakınları ile polis arasında arbede çıktı.

Olayın büyümesiyle çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polise mukavemet gösteren şahıslar ise gözaltına alındı. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
