Esenyurt'ta Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta seyir halinde olan motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşüp savrulmaya başladı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz Hadımköy yolu üzerinde dün motosikletiyle seyir halinde sürücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken sürücü savruldu. Hafif yaralanan sürücü yerden kalkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL