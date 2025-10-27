Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralandı
İstanbul Esenyurt'ta kasksız ve ehliyetsiz motosikletli iki genç, bir araca çarpıp yere düştü. Kazada hafif yaralanan gençlerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir araca, sokağa girdiği sırada kasksız ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosikletli iki genç çarptı. Yaşanan kazada gençler hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç, sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada ters istikametten süratli şekilde gelen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle yere düştü. Motosiklette bulunan iki gencin de ehliyeti ve kaskı bulunmazken, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa