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Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızı Yakalandı
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Esenyurt'ta motosiklet satın alma bahanesiyle motosiklet çalan B.A. isimli şahıs güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada, farklı tarihlerdeki 4 motosiklet hırsızlığı suçunun faili olduğu belirlendi ve tutuklandı.

Esenyurt'ta bir şahıs satın alma bahanesiyle baktığı motosikleti çaldı. Mmotosikletin etrafından gezinmesi güvenlik kamerasına yansırken hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 15.09.2024 tarihi saat 23.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler Mahallesinde bir şüpheli şahsın motosiklet satın alma bahanesiyle motosikleti alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyecek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntüsünden kimlik bilgileri belirlenen B.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 05.10.2024 tarihinde Talatpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada; aynı yöntemle farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı suçunun faili olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan 06.10.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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